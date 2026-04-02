أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، جولة ميدانية موسعة، صباح اليوم، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع تداعيات موجة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار، وذلك بعدد من شوارع وميادين المدينة، خاصة المناطق التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار.

متابعة أعمال شفط المياه

وخلال الجولة، تفقد المحافظ الحالة العامة بالشوارع، واطمأن على انتظام أعمال رفع وشفط المياه، حيث تابع جانبًا من الجهود التي تنفذها فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدات المحلية، بالتنسيق مع الحماية المدنية وإدارة المرور، للتعامل الفوري مع أي تجمعات مائية.

توجيهات برفع كفاءة الاستجابة

وأكد محافظ بني سويف أهمية استمرار التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية، موجّهًا بتكثيف العمل على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مع الدفع بالمعدات اللازمة إلى بؤر تجمع المياه، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وعدم تأثر الحركة بالشوارع الحيوية.

متابعة الحالة المرورية ميدانيًا

كما حرص المحافظ على متابعة الحالة المرورية ميدانيًا، حيث اطمأن على انتظام حركة السير وعدم وجود تكدسات، مشددًا على ضرورة تواجد قيادات المرور بالشوارع، خاصة في أوقات الذروة والمناطق الأكثر تأثرًا.

تحذيرات وتوعية للمواطنين

وفي سياق متصل، وجّه المحافظ بتكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترات التقلبات الجوية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، وعدم السير في مناطق تجمع المياه العميقة، حفاظًا على سلامتهم.

مراجعة جاهزية البنية التحتية

كما شدد على مراجعة كفاءة صفايات الأمطار وشبكات الصرف، والتأكد من جاهزية المعدات وفرق الطوارئ، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم، ورفع تقارير دورية إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها للتعامل مع تداعيات الطقس، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها، ضمن خطة متكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرار انتظام الحياة اليومية داخل المحافظة.