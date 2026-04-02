قرار قضائي بشأن المتهم بدهس الطفل ياسين في المعادي

كتب : محمود الشوربجي

01:43 م 02/04/2026

تعبيرية عن محاكمة

قررت محكمة جنح حلوان، تأجيل محاكمة المتهم بدهس الطفل ياسين بالمعادي، الذي أصيب بجروح بالغة وتوفي على أثرها، لجلسة 16 أبريل.

تفاصيل دهس الطفل ياسين

تفاصيل الحادث، ترجع إلى قيام "ياسين" 13 عامًا، بقيادة دراجته "السكوتر" في أحد شوارع معادي، وحينها تعرض إلى عطل مفاجئ أجبره على التوقف بجانب الطريق.

استوقف الطفل عامل دليفري لمساعدته في إصلاح العطل، إلا أن القدر لم يمهله طويلًا، حيث فوجئ العامل بسيارة مسرعة تدهس الطفل وتصطدم بعدها بسيارة أخرى وأتوبيسين تابعين لإحدى الشركات القريبة من موقع الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بالواقعة يفيد بوجود طفل متوفى جراء حادث سير أمام إحدى الشركات بمنطقة المعادي، انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث، مدعومة بسيارة إسعاف، حيث تم نقل الجثمان إلى المستشفى المبرة بالمعادي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق .

