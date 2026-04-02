"بعد حبسه سنة".. استئناف المتهم بالاعتداء على فرد أمن بالتجمع اليوم

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، استئناف رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد الأمن في التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة.

وكان دفاع المتهم بالاعتداء على فرد الأمن داخل كمبوند شهير بالتجمع الخامس في نهار رمضان، تقدم باستئناف على حكم محكمة جنح أول درجة الصادر بحق موكله.

تحقيقات النيابة مع المتهم بالاعتداء على فرد الأمن

وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من المجني عليه بتعرضه للسب والضرب وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي أثناء عمله، ما أدى إلى إصابته بسحجات وكدمات في الكتف والرأس وأسفل العين اليمنى، وفق التقرير الطبي.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة، فوجهت له النيابة اتهامات استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، وأمرت بحبسه احتياطيًا، مع طلب التقرير الطبي النهائي وإجراء المعاينة اللازمة لمحل الواقعة.

الابن كشف السر.. حكاية رجل قتل زوجته وأخفى الجثة في بئر الصرف

"أنا من عيلة كبيرة".. ضبط مسجل خطر لنشره فيديو مسيء بعد تعاطيه المخدرات

سيدة و4 رجال يهاجمون سائق بعصي خشبية على طريق البحيرة



