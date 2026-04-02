أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مجمع الفيروز الطبي بمحافظة جنوب سيناء يمثل أحد أهم الصروح الطبية الحديثة التي تم إنشاؤها وفق أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن المجمع قدّم أكثر من 360 ألف خدمة طبية متكاملة منذ بدء التشغيل، بما يعكس حجم التطور الذي تشهده الخدمات الصحية بالمحافظة.

إنشاء وتجهيز المجمع

وبحسب بيان، أوضح الدكتور السبكي أن تكلفة إنشاء وتجهيز المجمع بلغت مليارًا و400 مليون جنيه، في إطار خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية الصحية بمحافظات سيناء، وضمان تقديم خدمات طبية متقدمة توازي كبرى المنشآت الصحية إقليميًا ودوليًا.

الوحدات العلاجية المختلفة

وأشار إلى أن المجمع مقام على مساحة 30 ألف متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 200 سرير، منها 93 سرير إقامة داخلية، 20 سرير طوارئ، و31 سرير رعاية مركزة ومتوسطة وللأطفال والحروق، والعديد من الأسِرة بالأجنحة والغرف الفندقية، إلى جانب وحدات للعمليات الكبرى والصغرى، والمناظير، والغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي، والوحدات العلاجية المختلفة.

المجمع يضم 24 عيادة خارجية

وأضاف أن المجمع يضم 24 عيادة خارجية في مختلف التخصصات، من بينها الباطنة العامة، الجراحة العامة، الأطفال، العظام، النساء والتوليد، الجلدية، النفسية، الرمد، الأنف والأذن، السمعيات، جراحة التجميل، القلب كبار وأطفال، والأسنان، بالإضافة إلى أقسام الطوارئ والحروق والقسطرة والعلاج الطبيعي، والأشعة، والمعامل، وبنك الدم، والصيدلية، والتعقيم، فضلًا عن الإقامات المميزة بالأجنحة الفندقية، وسكن الأطباء.

86 ألف زيارة بالعيادات الخارجية

وأكد الدكتور السبكي أن إجمالي الخدمات المقدمة تجاوز 360 ألف خدمة طبية، شملت أكثر من 18 ألف خدمة بقسم الطوارئ، 86 ألف زيارة بالعيادات الخارجية، 184 ألف فحصًا معمليًا وتشخيصيًا، 52 ألف فحص أشعة متقدمة، 5 آلاف حالة دخول بالأقسام الداخلية، 8 آلاف جلسة غسيل كُلوي، 6 آلاف جلسة علاج طبيعي، 2500 عملية جراحية كبرى وصغرى ومناظير، إلى جانب خدمات الحضانات والرعايات المركزة.

خدمات العلاج الكيماوي

وأوضح أن المجمع يضم أول وحدة متكاملة لعلاج الأورام بمحافظة جنوب سيناء تقدم خدمات العلاج الكيماوي وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، بما وفر على المرضى مشقة الانتقال خارج المحافظة، كما يضم أول وحدة حكومية متكاملة للتخاطب والتأهيل النفسي والتكامل الحسي داخل منشأة حكومية على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات متخصصة للأطفال والكبار تشمل جلسات التخاطب، والتقييم النفسي، والعلاج السلوكي، والتأهيل الحسي، والإرشاد الأسري.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مجمع الفيروز الطبي حاصل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بما يؤكد التزامه الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأضاف الدكتور السبكي: “نمتلك حاليًا 5 مجمعات طبية متكاملة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ونعمل بالتوازي على إنشاء مجمع أسوان الطبي ليكون إضافة قوية لمنظومة الخدمات المتقدمة بمحافظات الصعيد، بما يعزز من تكامل مستويات الرعاية الصحية ويضمن استدامتها.”

وأكد أن المقومات الطبية المتقدمة التي يتمتع بها مجمع الفيروز الطبي تدعم توجه الهيئة نحو التوسع في مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر»، خاصة في محافظة جنوب سيناء باعتبارها وجهة سياحية عالمية، بما يسهم في جذب المتعاملين من مختلف الجنسيات لتلقي خدمات صحية متطورة وفق أحدث نظم التشغيل العالمية.

واختتم الدكتور أحمد السبكي مؤكدًا أن مجمع الفيروز الطبي يجسد رؤية الهيئة في بناء منظومة صحية حديثة، قائمة على الجودة والكفاءة والاستدامة، وتوفير خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية والسياحة العلاجية.