إعلان

سيناتور أمريكي: ترامب غير مؤهل ليكون القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية

كتب : مصراوي

06:32 ص 02/04/2026

الرئيس الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمة كان أحد أكثر خطابات الحرب تناقضا في تاريخ البلاد.

وكتب شومر على منصة "إكس": "هل سبق أن تم إلقاء خطاب رئاسي أكثر فوضوية وتناقضا وإثارة للشفقة حول الحرب؟ ستُعتبر تصرفات دونالد ترامب في إيران واحدة من أكبر الأخطاء السياسية في تاريخ بلادنا: الفشل في تحديد الأهداف، وإثارة العداء من الحلفاء، وتجاهل المشاكل اليومية التي يواجهها الأمريكيون".

وأشار إلى أن ترامب غير مؤهل ليكون القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، والعالم بأسره يعلم ذلك.

وألقى ​ترامب في وقت سابق من اليوم خطابا للأمة، أكد فيه أن بلاده ستضرب إيران بقوة شديدة خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة وستعيدها إلى "العصر ​الحجري".

وأضاف ترامب، أن القوات الأمريكية حققت خلال الأسابيع الأربعة الماضية انتصارات خاطفة وحاسمة في ساحة المعركة، وأن الولايات المتحدة تحقق اليوم انتصارا غير مسبوق.

وأشار إلى أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضربات قاسية، قائلا إن البحرية الإيرانية انتهت تماما وأن سلاح الجو بات في حالة دمار شامل، مضيفا أن معظم قادة النظام الإيراني لقوا حتفهم خلال العمليات الأخيرة، وأن طهران مسؤولة عن مقتل عشرات الآلاف من مواطنيها، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب خطاب الأمة كلمة ترامب مجلس الشيوخ الأمريكي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

