أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أنه ضرب أكثر من 12 ألفا و300 هدف في إيران خلال الصراع المستمر منذ أكثر من شهر.

قالت القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن القوات الأمريكية في المنطقة، إن قواتها ألحقت الضرر أو دمرت أكثر من 155 سفينة إيرانية ضمن أكثر من 12 ألفا و300 هدف تم ضربها منذ بداية الحرب.

أضافت: "قوات القيادة المركزية تضرب الأهداف لتفكيك جهاز الأمن للنظام الإيراني، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديدا وشيكا".

وذكر الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، أن إسرائيل نفذت حتى الآن أكثر من 800 غارة في إيران.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران منذ 28 فبراير، وترد إيران بشن هجمات على إسرائيل والمواقع الأمريكية في منطقة الخليج، وفقا لروسيا اليوم.