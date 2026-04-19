لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، إثر تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة خلال مداهمة أمنية بإحدى المناطق في محافظة سوهاج.

معلومات وتحريات تقود للمداهمات

جاءت العملية في إطار توجيهات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بتكثيف الجهود لضبط تجار وجالبي المواد المخدرة، حيث كشفت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن نشاط بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة.

وتبين أن تلك العناصر تخصصت في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، إلى جانب حيازة أسلحة نارية متنوعة.

مواجهة مسلحة خلال الضبط

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف هذه البؤر بمشاركة قوات الأمن المركزي. وخلال تنفيذ إحدى المداهمات في محافظة سوهاج، بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية، ما دفع القوات للتعامل معها، وأسفر ذلك عن مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة.

وكشفت الفحوصات أن المتهمين الصادر بحقهم أحكام سابقة في قضايا: (قتل - شروع في قتل -اتجار بالمخدرات - سرقة بالإكراه - أعمال بلطجة).

ضبط مخدرات وأسلحة

أسفرت الحملات عن ضبط باقي عناصر التشكيل، وبحوزتهم: (قرابة نصف طن من المواد المخدرة (حشيش – شابو – أفيون – إستروكس)، وأكثر من 19 ألف قرص مخدر- 16 قطعة سلاح ناري متنوعة (بنادق آلية، خرطوش، طبنجات، أفراد رصاص)

92 مليون جنيه قيمة المضبوطات

قدّرت الجهات الأمنية القيمة المالية للمضبوطات بنحو 92 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية الأخيرة ضد تجارة المخدرات.

استمرار الملاحقات الأمنية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط باقي المتورطين، في إطار خطة تستهدف تجفيف منابع الاتجار بالمواد المخدرة وتعزيز الأمن والاستقرار.

