علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بشكل ساخر على فتح مضيق هرمز من أجل مرور سفن النفط التجارية، وإعادة إغلاقه بعد ساعات قليلة بعد تضارب التصريحات الأمريكية والإيرانية.

Strait of Hormuz is closed..Strait of Hormuz is opened ...No its closed No its opened ...closed opened ..😂 Happy Weekend — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 18, 2026

وقال ساويرس في منشور على منصة "إكس"، إن مضيق هرمز "مغلق.. مضيق هرمز مفتوح ... لا، إنه مغلق، لا، إنه مفتوح ... مغلق مفتوح .. عطلة نهاية أسبوع سعيدة".

انا خايف يبوظ من كترة الفتح و القفل 😂 https://t.co/fRb4NhGozs — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 18, 2026

كما أعاد مشاركة منشور لشخص آخر، يسخر من تضارب التصريحات بين طهران وواشنطن بشأن المضيق، قائلاً إن "السياسة دخلت مجال الهندسة الميكانيكية الكمومية، حيث يمكن أن يكون المضيق مفتوحًا ومغلقًا في نفس الوقت أو ما يسمى بالموضع الفائق".

ورد ساويرس على المنشور: "أنا خايف يبوظ من كترة الفتح والقفل".