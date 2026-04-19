خايف يبوظ من كتر الفتح والقفل.. ساويرس يسخر من بندول مضيق هرمز

كتب : وكالات

05:17 م 19/04/2026

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بشكل ساخر على فتح مضيق هرمز من أجل مرور سفن النفط التجارية، وإعادة إغلاقه بعد ساعات قليلة بعد تضارب التصريحات الأمريكية والإيرانية.

وقال ساويرس في منشور على منصة "إكس"، إن مضيق هرمز "مغلق.. مضيق هرمز مفتوح ... لا، إنه مغلق، لا، إنه مفتوح ... مغلق مفتوح .. عطلة نهاية أسبوع سعيدة".

كما أعاد مشاركة منشور لشخص آخر، يسخر من تضارب التصريحات بين طهران وواشنطن بشأن المضيق، قائلاً إن "السياسة دخلت مجال الهندسة الميكانيكية الكمومية، حيث يمكن أن يكون المضيق مفتوحًا ومغلقًا في نفس الوقت أو ما يسمى بالموضع الفائق".

ورد ساويرس على المنشور: "أنا خايف يبوظ من كترة الفتح والقفل".

فيديو قد يعجبك



صور.. سوريا تزيل اسم الشهيد عبد المنعم رياض من أحد شوارع حمص
شئون عربية و دولية

صور.. سوريا تزيل اسم الشهيد عبد المنعم رياض من أحد شوارع حمص
الأبراج الأقل حظا خلال "كسوف القرن".. تحذيرات مالية وعاطفية
علاقات

الأبراج الأقل حظا خلال "كسوف القرن".. تحذيرات مالية وعاطفية

بسبب الخطيب.. الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قناة مودرن
رياضة محلية

بسبب الخطيب.. الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قناة مودرن
تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي
زووم

حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)