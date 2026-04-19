أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الاثنين

كتب : محمد أبو بكر

05:20 م 19/04/2026
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة
    شهدت مصر مؤخراً طقسا شديد البرودة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غدًا الاثنين، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الاثنين تشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس غدًا الاثنين يشهد فرص أمطار خفيفة: على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومناطق من (حلايب – شلاتين) على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س، على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن الطقس غدًا يشهد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 15

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 12

شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14

جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18

