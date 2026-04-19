حماس: تعاملنا بإيجابية مع الوسطاء لتنفيذ "المرحلة الأولى" من اتفاق غزة

كتب : وكالات

05:25 م 19/04/2026

خليل الحية

أعلنت حركة حماس اليوم الأحد، أنها أجرت سلسلة لقاءات مع وسطاء وأطراف فلسطينية في القاهرة خلال الأسبوع الماضي، لبحث سبل استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت الحركة في بيان صحفي، أنها تعاملت بإيجابية مع الحوارات التي جرت، مؤكدة استمرار التواصل مع الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق يضع حدا للأوضاع الإنسانية في القطاع، ويمهد لانسحاب القوات الإسرائيلية وبدء عملية إعادة الإعمار.

حماس تتهم إسرائيل بعدم الالتزام بتعهداتها

واتهمت حماس إسرائيل بعدم الالتزام بمعظم تعهداتها ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرة إلى ما وصفته بـ"خروقات يومية"، ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على هذه الاتهامات، مؤكدًة ضرورة تنفيذ بنود المرحلة الأولى بشكل كامل، باعتبار ذلك شرطا للانتقال إلى مناقشة قضايا المرحلة الثانية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقودها أطراف إقليمية ودولية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تحديات تتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية وترتيبات الانسحاب العسكري.

اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، ويتضمن مراحل متعددة تشمل تبادل محتجزين وإدخال مساعدات إنسانية، وصولا إلى ترتيبات أوسع تتعلق بنزع سلاح حركة حماس، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة الإعمار ومستقبل إدارة القطاع.

خليل الحية ماس تفاق وقف إطلاق النار غزة نود المرحلة الأولى من اتفاق غزة عادة إعمار غزة

