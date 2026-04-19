حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي

كتب : مصطفى حمزة

01:20 م 19/04/2026
    وردة شارلومانتي الجزائرية
    وردة شارلومانتي

أصدرت محكمة العثمانية الجزائرية حكمها ضد مؤدية أغاني الراي وردة شارلومانتي بعد نشرها فيديوهات تعلن فيها خطوبتها بعد يوم واحد من طلاقها وعزمها الزواج قبل إكمال فترة العدة الشرعية.
وأصدرت المحكمة حكمها بإيداع وردة شارلومانتي رهن الحبس المؤقت، بداية من الخميس الماضي.

تعرف على الاتهامات الموجهة لـ وردة شارلومانتي

وصدر الحكم ضد وردة بعد شكوى تقدمت بها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، ووجهت لها عدة اتهامات تتعلق بنشر محتوى هابط يتنافى مع القيم والآداب العامة، والمساس بالمعلوم من الدين وتحريض النساء على الزواج بدون إكمال العدة وغيرها، وهو ما يخالف القانون.
وقامت مصلحة الأمن العام بإجراء وفحص مقاطع فيديو نُشرت عبر صفحات وردة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتواجه بسببها اتهامات بمخالفة القوانين واستغلال الفضاء الرقمي بشكل غير لائق، وهو ما يعد مساساً بالنظام العام.

وردة شارلومانتي تعلن استعدادها للزواج للمرة السابعة

وأثارت مؤدية أغاني الراي وردة شارلومانتي حالة من الجدل عقب ظهورها في مقاطع فيديو وهي تعلن احتفالها بخطوبتها في اليوم التالي لطلاقها من سادس أزواجها، وتؤكد عزمها على إتمام زواجها السابع قبل إكمال مدة العدة الشرعية.

