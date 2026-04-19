اندلع حريق داخل مخزن خردة وتشوينات بمنطقة الجبل الأخضر بمدينة نصر في القاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

5 سيارات إطفاء تُخمد حريقًا بمخزن خردة في الجبل الأخضر

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق، و تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، حيث فرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط المكان لمنع امتداد النيران إلى العقارات والورش المجاورة بدائرة قسم أول مدينة نصر.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل التيار الكهربائي عن موقع الحريق كإجراء احترازي، بالتزامن مع مباشرة رجال الإطفاء أعمال الإخماد والتبريد، خاصة في ظل وجود مواد سريعة الاشتعال داخل المخزن.

حريق مفاجئ بمخزن خردة بالقاهرة

كما انتقل رجال المباحث إلى موقع الحريق، وجرى الاستماع لأقوال شهود العيان، وجمع المعلومات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

