ضبط 8 متهمين لاستغلال 11 طفلًا في التسول وبيع السلع بالقاهرة

كتب : علاء عمران

01:46 م 19/04/2026 تعديل في 01:46 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    استغلال أحداث في أعمال تسول
  • عرض 3 صورة
    استغلال أحداث في أعمال تسول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال و3 سيدات، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، وكان بصحبتهم 11 حدثًا من المعرضين للخطر، أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

وكشفت التحريات أن 6 من المتهمين لديهم معلومات جنائية سابقة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، كما جرى تسليم المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية المناسبة.

استغلال أحداث في أعمال تسول

وتواصل وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمواجهة جرائم استغلال الأطفال وحمايتهم من كافة صور الاستغلال.

