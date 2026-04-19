تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال و3 سيدات، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، وكان بصحبتهم 11 حدثًا من المعرضين للخطر، أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

الداخلية تسقط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول بنطاق القاهرة

وكشفت التحريات أن 6 من المتهمين لديهم معلومات جنائية سابقة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، كما جرى تسليم المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية المناسبة.

استغلال أحداث في أعمال تسول

وتواصل وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمواجهة جرائم استغلال الأطفال وحمايتهم من كافة صور الاستغلال.