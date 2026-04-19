رغم أن الشاي من أكثر المشروبات شيوعا، إلا أن الإفراط في تناوله قد ينعكس سلبا على الصحة، خاصة إذا تم استهلاكه بكميات كبيرة يوميا، وغالبا لا تظهر الأضرار بشكل مفاجئ، بل يرسل الجسم إشارات تحذيرية تدل على تجاوز الحد الآمن.

علامات الإفراط في الشاي

هل التوتر والقلق علامة على الإفراط في الشاي؟

من أبرز هذه العلامات الشعور بالتوتر والقلق، ويرتبط ذلك بارتفاع نسبة الكافيين في الجسم، حيث إن الجرعات الكبيرة قد تزيد من حدة التوتر، بحسب موقع هيلث.

كما يمكن أن يؤدي شرب الشاي بكثرة إلى الأرق، إذ يؤثر الكافيين على إفراز هرمون النوم (الميلاتونين)، ما يقلل من جودة النوم.

هل الشاي يسبب زيادة حموضة المعدة؟



ومن المشكلات الشائعة أيضا زيادة حموضة المعدة، حيث قد يشعر الشخص بحرقة في الصدر نتيجة ارتجاع الحمض، خاصة مع استهلاك الشاي بكميات كبيرة، كذلك، يمكن أن تسبب مادة التانينات الموجودة في الشاي اضطرابات هضمية مثل ألم البطن والغثيان.

هل الإفراط في الشاي يسبب الدوخة؟



ولا تتوقف الأعراض عند ذلك، بل قد يعاني البعض من الدوخة وصعوبة التوازن عند تناول عدة أكواب يوميا، بالإضافة إلى تفاقم الصداع بدلا من تخفيفه في بعض الحالات بسبب الكافيين.

ومن المؤشرات المهمة كذلك صعوبة التوقف عن شرب الشاي، حيث قد تظهر أعراض مثل الصداع وتقلب المزاج والتعب عند محاولة تقليله، وهو ما يشير إلى الاعتماد على الكافيين.

كيف يؤثر الإفراط في الشاي على الحديد في جسمك؟



كما أن شرب الشاي مباشرة بعد الوجبات قد يؤثر على امتصاص الحديد في الجسم، ما قد يؤدي مع الوقت إلى الشعور بالإرهاق، ويضاف إلى ذلك زيادة عدد مرات التبول بسبب التأثير المدر للبول للكافيين، الأمر الذي قد يسبب الجفاف إذا لم يتم تعويض السوائل بشكل كاف.

