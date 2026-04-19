إعلان

صور.. حريق محدود بمدينة نصر.. و3 سيارات إطفاء تحاول السيطرة

كتب : محمد نصار

05:00 م 19/04/2026
    حريق بجوار مستشفى الصدر
    حريق بجوار مستشفى الصدر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشرف د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على عمليات إطفاء الحريق الذي نشب بمخزن خردة بشارع النصر من عزبة نصار بجوار مستشفى الصدر بالعباسية بحي غرب مدينة نصر دون إصابات أو وفيات.

كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن الخردة ولم يمتد لمستشفى الصدر بالعباسية المجاور له.

وعلى الفور انتقل محافظ القاهرة، والأجهزة التنفيذية، وقوات الحماية المدنية، ومسؤولو الحي لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية من السيطرة عليه بواسطة 3 سيارات إطفاء، وجار أعمال التبريد.

وقرر د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر المبنى، والمباني المجاورة له من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

الحماية المدنية حريق مدينة نصر محافظ القاهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

