هل تطبق بأثر رجعي؟.. بيان هام من الكهرباء عن زيادة أسعار العداد الكودي

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة تطبيق زيادة سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي بأثر رجعي.

وقالت "الكهرباء"، بحسب بيان لها، الأحد، إن ما أثير بشأن تطبيق الزيادة بأثر رجعي غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وبحسب "الكهرباء"، فإن شركة العداد الكودي يتم تركيبه للوحدات المخالفة التي تحصل على التيار الكهربائي بصورة غير قانونية أو التي لا يمكنها استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتوصيل المرافق؛ بهدف احتساب الاستهلاك الفعلي بدلًا من المحاسبة التقديرية من خلال محاضر سرقة التيار الكهربائي.

وأضافت، أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة أو مبنى يحصل على التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، وذلك لحين تنفيذ قرار الإزالة أو تقنين أوضاع المبنى المخالف وفقًا لقانون التصالح.

