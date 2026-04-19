ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامة بالنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني في محافظة الإسكندرية.

الداخلية تسقط نصابًا ادّعى العلاج الروحاني

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

خدع الضحايا بزعم العلاج الروحاني

وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترف بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟