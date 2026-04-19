زعم العلاج الروحاني.. سقوط "دجال السوشيال ميديا" في قبضة الأمن بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

04:47 م 19/04/2026 تعديل في 04:50 م

الداخلية تسقط نصابًا ادّعى العلاج الروحاني ومارس ا

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامة بالنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني في محافظة الإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترف بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

