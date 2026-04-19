قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عزت حافظ مكي، إيداع المتهم "مصطفى.ا"، المتهم بقتل المجني عليها "كيلي.أ" سودانية الجنسية، وتقطيع جثمانها باستخدام منشار حديدي داخل منطقة عين شمس، إحدى مستشفيات الصحة النفسية والعصبية، وذلك لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية.

كما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 14 يونيو، لاستكمال الإجراءات، وانتظار تقرير اللجنة الطبية المختصة بشأن حالة المتهم.

تأجيل محاكمة متهم بقتل سيدة سودانية وتقطيع جثتها في عين شمس

وشهدت الجلسة الأولى من المحاكمة طلب دفاع المتهم، المحامي محمد الجزار، إيداع موكله مستشفى العباسية للصحة النفسية، استنادًا إلى شهادة طبية تفيد بإصابته بمرض الفصام منذ عام 2023، وذلك لتقييم حالته العقلية وبيان مدى مسؤوليته الجنائية وقت ارتكاب الواقعة.

إيداع المتهم مستشفى للصحة النفسية

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم بقتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، بدائرة قسم شرطة عين شمس، حيث اعتدى عليها بطعنة أودت بحياتها وفق تقرير الصفة التشريحية، قبل أن يقوم بتقطيع جثمانها باستخدام منشار حديدي وإلقاء الأشلاء في أماكن متفرقة، بهدف إخفاء معالم الجريمة.

كما نسبت النيابة العامة للمتهم إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وإخفاء جثمان المجني عليها، في واقعة أثارت حالة من الصدمة داخل محيط المنطقة.

اقرأ أيضا:

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)