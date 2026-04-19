قطع جثتها بمنشار.. إيداع المتهم بقتل سيدة بعين شمس مستشفى للصحة النفسية

كتب : صابر المحلاوي

03:05 م 19/04/2026 تعديل في 03:09 م

إيداع المتهم بقتل سيدة بعين شمس مستشفى للصحة النفس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عزت حافظ مكي، إيداع المتهم "مصطفى.ا"، المتهم بقتل المجني عليها "كيلي.أ" سودانية الجنسية، وتقطيع جثمانها باستخدام منشار حديدي داخل منطقة عين شمس، إحدى مستشفيات الصحة النفسية والعصبية، وذلك لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية.

كما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 14 يونيو، لاستكمال الإجراءات، وانتظار تقرير اللجنة الطبية المختصة بشأن حالة المتهم.

وشهدت الجلسة الأولى من المحاكمة طلب دفاع المتهم، المحامي محمد الجزار، إيداع موكله مستشفى العباسية للصحة النفسية، استنادًا إلى شهادة طبية تفيد بإصابته بمرض الفصام منذ عام 2023، وذلك لتقييم حالته العقلية وبيان مدى مسؤوليته الجنائية وقت ارتكاب الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم بقتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، بدائرة قسم شرطة عين شمس، حيث اعتدى عليها بطعنة أودت بحياتها وفق تقرير الصفة التشريحية، قبل أن يقوم بتقطيع جثمانها باستخدام منشار حديدي وإلقاء الأشلاء في أماكن متفرقة، بهدف إخفاء معالم الجريمة.

كما نسبت النيابة العامة للمتهم إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وإخفاء جثمان المجني عليها، في واقعة أثارت حالة من الصدمة داخل محيط المنطقة.

