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بدء امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

كتب : أحمد الجندي

09:10 ص 10/06/2026

امتحانات الإعدادية

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بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة الآن أداء امتحان مادة الجبر والإحصاء ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك وفق الجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

يذكر أنه كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قد أعلنت إنهاء جميع استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، 2026، بمشاركة 214 ألفًا و367 طالبًا وطالبة داخل 746 لجنة امتحانية موزعة على 35 إدارة تعليمية بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رفع درجة الاستعداد إلى أقصى مستوياتها لضمان خروج الامتحانات بصورة تليق بأبناء العاصمة، مشيرة إلى أن جميع الأجهزة التعليمية والإدارية تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

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