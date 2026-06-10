

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متحركة وتباطؤًا نسبيًا في حركة المركبات بعدد من المحاور الرئيسية، بالتزامن مع توجه الموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومقار الدراسة، وسط متابعة مستمرة من غرف العمليات المرورية.

ظهرت كثافات متحركة أعلى الطريق الدائري خاصة بالمناطق التي تشهد أحجامًا مرورية مرتفعة خلال فترات الذروة، مع انتشار رجال المرور لمتابعة الحركة ومنع تكدس السيارات بالمداخل والمخارج الرئيسية.

كوبري أكتوبر يشهد حركة متباطئة للقادمين إلى وسط القاهرة

رُصد تباطؤ في حركة السير أعلى كوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال المرورية القادمة من مناطق الجيزة والمتجهة إلى وسط العاصمة، فيما تعمل الخدمات المرورية على تنظيم الحركة وسحب أي كثافات فور ظهورها.

محور 26 يوليو يسجل كثافات متحركة

شهد محور 26 يوليو حركة مرورية متوسطة مع ظهور كثافات متحركة في بعض القطاعات، خاصة خلال فترات الذروة الصباحية، دون تسجيل معوقات كبيرة تؤثر على الحركة العامة للمركبات.

استمرت الكثافات المرورية بشارع الهرم والمناطق المحيطة بالمريوطية والعريش والطالبية ومدكور نتيجة الأعمال الجارية الخاصة بمشروع مترو الأنفاق، ما أدى إلى تباطؤ ملحوظ في حركة السيارات ببعض القطاعات.

صلاح سالم ورمسيس يشهدان أحجامًا مرورية متوسطة

سجلت محاور صلاح سالم ورمسيس والعباسية أحجامًا مرورية متوسطة مع تباطؤ متقطع في بعض المناطق، خاصة عند التقاطعات الرئيسية ومناطق التحويلات المرورية المؤقتة.

سيولة مرورية بمناطق وسط البلد وكورنيش النيل

شهدت عدة مناطق بوسط القاهرة وكورنيش النيل انتظامًا نسبيًا في حركة السيارات، مع انسياب الحركة في الاتجاهات المختلفة وعدم رصد تكدسات مؤثرة على حركة السير.

واصلت الإدارة العامة للمرور نشر الخدمات المرورية والرادارات الثابتة والمتحركة بمختلف الطرق والمحاور الرئيسية، بالتزامن مع حملات لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، حيث تم رصد عدد كبير من مخالفات السرعة خلال الساعات الماضية.