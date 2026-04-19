

نظرت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، جلسة استئناف المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة أطفال فيصل"، والمتهم فيها بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم، والصادر بحقه حكم بالإعدام.

المحكمة ترفض إيداع قاتل "أطفال اللبيني" بالعباسية

وخلال الجلسة، رفضت المحكمة طلب الدفاع الحاضر مع المتهم "أحمد عبد الغني"، بعرض موكله على لجنة ثلاثية من الطب النفسي لإعداد تقرير وافٍ عن حالته النفسية والعصبية، لبيان مدى مسؤوليته الجنائية وقت ارتكاب الجريمة، مؤكدة أنها لا ترى في إيداعه مستشفى العباسية أي مبرر، لكونه واعيًا ومدركًا لأفعاله الإجرامية.

كما ترافع دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة، مقدمًا دفوعه التي تضمنت الدفع بانتفاء سبق الإصرار، مدعيًا أن موكله لم يكن مدركًا لارتكاب الجريمة.

تطور جديد في قضية أطفال اللبيني

وكانت المحكمة قد قضت في جلسة 27 يناير الماضي بإعدام المتهم، بعد إدانته بقتل أطفال اللبيني (مصطفى وآدم وجنى) ووالدتهم "زيزي"، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.

وكشفت النيابة العامة في القضية رقم 50416 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 2964 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "أحمد.م"، صاحب محل طيور وأدوية بيطرية، قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن عقد النية على التخلص منها خشية افتضاح علاقته بها، فأعد لها مشروب عصير مانجو دس بداخله مواد سامة تشمل فوسفيد الزنك، ومركبات فسفورية، ومواد تخدير، وعقار "كويتابكس"، ما أدى إلى وفاتها وفق تقرير الصفة التشريحية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم عقب ذلك تخلص من الأطفال الثلاثة، حيث دس لهم نفس المواد السامة داخل مشروب، كما اصطحب الطفل الأصغر "مصطفى" وألقاه في مصرف مائي، ما أدى إلى وفاته غرقًا.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام في تزوير محرر رسمي، عبر الإدلاء ببيانات شخصية مزيفة داخل مستشفى القصر العيني بتاريخ 22 أكتوبر 2025، بهدف تسهيل هروبه بعد ارتكاب الجريمة.

اقرأ أيضا:

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)