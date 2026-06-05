تصدر اسم مسلسل "ورد على فل وياسمين" تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد عرض 6 حلقات من أحداثه، حيث ينتظر الجمهور مشاهدة الحلقة السابعة المقرر لها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على منصة"شاهد".

ماجدة خيرالله تكشف رأيها في ورد على فل وياسمين

وعلقت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله على تصدر المسلسل للتريند، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "أمنية إلهام (صبا مبارك) في مسلسل ورد على فل وياسمين، أن تتمكن من إلحاق ابنها بمدرسة تجريبية أبهه، فيها الأطفال بيقعدوا كل تلاتة في تختة واحدة! شوف الغلب".

وتابعت: "المسلسل نقطة انطلاق لأحمد عبد الوهاب، تضعه في المكانة التي يستحقها بعد نجاحه في الحشاشين، أشغال شاقة، وكابتن، أما صبا مبارك فهى تعيد إكتشاف نفسها مع شخصية إلهام ذات الوجه الضحوك المبتسمة في أغلب الحالات رغم الفقر والمرض وسوء الحال الذي يلازمها".

واستكملت: "المسلسل يقدم قصة حب مستحيلة بين اتنين مختلفي الطبقة الاجتماعية والثقافة والسن أيضا، منطقيا العلاقة لن تنجح بأي حال، ومع ذلك فالمشاهد يتمنى أن تنجح ولو من باب هزيمة قسوة الواقع وتحديه، رغم أن الأحداث تشير الى أحزان قادمة، إلا أن الأجواء العامة مبهجة حتى الحلقة السادسة".

وأضافت: "المخرج محمود عبد التواب ينضم بهذا العمل الى قائمة أهم مبدعي الدراما التليفزيونية من خلال نص متدفق بالحيوية والشخصيات الثرية بتكوينها الاجتماعي والنفسي، نسجها كاتبا السيناريو عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، غير أن وليد فواز وفدوي عابد، لم يقدما أي أداء مختلف عما قدماه في أعمالهما الأخيرة، بينما كانت تستحق هديل حسن فرصه أفضل".

أحداث وأبطال ورد على فل وياسمين

تدور أحداث مسلسل "ورد على فل وياسمين" في 15 حلقة، ويعرض في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل عبر منصة "شاهد".

ويضم العمل مجموعة من النجوم، وهم: صبا مبارك، وليد فواز، أحمد عبدالوهاب، فدوى عابد، ميمي جمال، سلوى محمد علي، إسماعيل فرغلي، وياسر عزت، ومن تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، ومن إخراج محمود عبدالتواب.

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