تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر من تنفيذ مداهمة موسعة استهدفت بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بين قريتي الدير والحلة بمركز إسنا، كانت تنشط في تجارة وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية.

حملة أمنية عقب استصدار إذن النيابة

جرى الدفع بقوة أمنية مكبرة عقب استصدار إذن من النيابة العامة، لمداهمة وكر العناصر الإجرامية وضبط المتورطين.

تبادل إطلاق نار ومصرع 2 من العناصر الإجرامية

أثناء وصول القوات، بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الشرطة، ما أسفر عن تبادل إطلاق نار نتج عنه مصرع عنصرين إجراميين وإصابة ثالث.

ضبط أسلحة ومخدرات وقنابل يدوية

أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة شملت الحشيش والشابو، إلى جانب عدد كبير من الأسلحة النارية والقنابل اليدوية، حيث حاول أحد العناصر استخدامها ضد القوات قبل السيطرة عليه.

استكمال الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.