سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعا خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 6765 جنيها بنهاية تعاملات السبت إلى 6630 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بتراجع قدره 135 جنيها للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب انخفاضا أيضا، حيث تراجع سعر الأونصة من 4540 دولارا إلى 4464 دولارا، بانخفاض قدره 76 دولارا.

تحركات الذهب في السوق المصري

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6765 جنيها للجرام بنهاية تعاملات يومي السبت والأحد.

وفي يوم الاثنين، تراجع السعر إلى 6660 جنيها للجرام.

وارتفع يوم الثلاثاء ليسجل 6680 جنيها للجرام، قبل أن ينخفض مجددا يوم الأربعاء إلى 6610 جنيهات للجرام.

وفي يوم الخميس، صعد السعر إلى 6660 جنيها للجرام، ثم تراجع مجددا في منتصف تعاملات اليوم الجمعة ليسجل 6630 جنيها للجرام.

تحركات الذهب في السوق العالمي

سجلت أسعار الذهب عالميا نحو 4540 دولارا للأونصة بنهاية تعاملات السبت والأحد.

وتراجعت في يوم الاثنين إلى 4459 دولارا للأونصة، ثم ارتفعت يوم الثلاثاء إلى 4511 دولارا للأونصة، قبل أن تنخفض يوم الأربعاء إلى 4448 دولارا للأونصة.

وفي يوم الخميس، ارتفعت إلى 4484 دولارا للأونصة، ثم تراجعت في منتصف تعاملات اليوم الجمعة إلى 4464 دولارا للأونصة.

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