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فيديو "صندوق الموت" بالشرقية يفضح سائق ربع نقل ينقل ركابًا بالصندوق الخلفي

كتب : علاء عمران

04:34 م 05/06/2026

المتهم

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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ربع نقل بالسماح لعدد من الأشخاص بالجلوس أعلى وداخل الصندوق الخلفي للسيارة، ما عرض حياتهم والمواطنين للخطر بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق يحمل رخصة قيادة منتهية ويقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما وردت، موضحًا أنه قام بذلك بهدف تحقيق أرباح مالية من نقل الركاب بهذه الطريقة المخالفة وغير الآمنة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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سيارة منتهية التراخيص الشرقية وزارة الداخلية

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