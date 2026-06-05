لقي شخص مصرعه إثر اصطدام سيارته الملاكي برصيف على طريق المنصورة – جمصة أمام قرية الرزقة، ما أسفر عن انقلاب السيارة ووفاة قائدها على الفور.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث تصادم سيارة برصيف ووجود متوفى على الفور.

معاينة موقع الحادث

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث تسبب في وفاة قائد السيارة، ويدعى عصام محمد عطوه (59 عامًا).

الإجراءات القانونية

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلقاس العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.