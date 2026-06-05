كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من تعرضه لمحاولة تعدٍ من جانب سائق سيارة ميكروباص بسبب خلاف نشب بينهما حول قيمة الأجرة بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الفحوص والتحريات عن تحديد السيارة الميكروباص الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما جرى تحديد وضبط قائدها.

وتبين أن السائق عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة كوم حمادة، كما كشفت التحريات أنه لا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في مقطع الفيديو المتداول، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.