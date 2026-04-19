

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها محمد أوتاكا، على الحكم الصادر ضدهما في اتهامهما ببث محتوى خادش للحياء العام، وذلك لجلسة 16 مايو.

تأجيل استئناف هدير عبد الرازق وأوتاكا في قضية الفيديوهات

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة هدير عبد الرازق، والتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه، في اتهامهما بنشر مقاطع مرئية خادشة للحياء عبر الإنترنت.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما ببث محتوى مخل عبر الشبكة المعلوماتية، أتيح للجمهور مشاهدته، وتضمن إيحاءات ومشاهد اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للآداب العامة، وتمثل إساءة للحياء العام، بما يخالف القيم والمبادئ الأسرية.

وعلى خلفية ذلك، وجهت النيابة العامة لهما الاتهام، وأحالتهما إلى المحاكمة التي أصدرت حكمها السابق، قبل أن يتم الطعن عليه بالاستئناف، والذي تقرر تأجيل نظره إلى جلسة 16 مايو.

