استضافت النيابة العامة، اليوم السبت، بمقر مكتب النائب العام، اجتماع مكاتب حفظ وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، بتنظيم إدارة التفتيش القضائي، في إطار دعم جهود السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي في مجالات العدالة.

النيابة العامة تستضيف اجتماع مكاتب حفظ وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة

وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم إليزابيث سبيهيار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، والسفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية، إلى جانب ممثلي عدد من الدول والوكالات الأممية.

وأكد النائب العام المستشار محمد شوقي، خلال كلمته، أن استضافة الاجتماع تعكس الدور المصري الداعم لمسارات السلام، مشددًا على أهمية ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات، خاصة الجرائم العابرة للحدود.

كما استعرض جهود النيابة العامة في تطوير منظومة العدالة، من خلال التدريب وبناء الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع المنظمات الأممية.

وعلى هامش الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة، في إطار دعم التعاون المؤسسي وتعزيز القدرات، بما يسهم في تحقيق العدالة وبناء السلام.

