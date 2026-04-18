وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح الإذن لـ42 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لقرارين صادرين عن الوزارة، ونُشرا في الجريدة الرسمية.

42 مواطنًا يحصلون على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية بقرار رسمي

وجاء القرار رقم 508 لسنة 2026، متضمنًا الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهم: وائل منصور حسن عبد الجواد، عبد الرحمن خالد عباس أحمد فتح الله، أحمد زكي عبد الحليم هدهود، عمر محمد عبد العزيز محمد حسن، آدم هاني محمد طه بيومي، محمد محمود محمد محمود الأعصر، زياد أيمن عبد الرؤوف محمود فهمي، أحمد صلاح فوزي عبد اللاه علي، آلاء علي السيد زلط، دينا أحمد محمد صقر، رنا محمود فرج محمد عطية زيان.

كما ضمت القائمة كلًا من: نوران أحمد محمود كامل، شيرين حامد محمد حامد غيث، رقية محمد سيد إبراهيم نصار، سمر طلعت أحمد حافظ، يوسف وليد عبد الحكم حسن قنصوة، مالك غالب إبراهيم صقر، إسحق كمال ساويرس ارسان مينا مينا، هشام محمود إبراهيم محمود البهنساوي، عمر شادي عبد الرحمن عبد الله سالم، يوسف إسلام محمد موسى.

الداخلية تصدر قرارين بشأن التجنس بجنسيات أجنبية

وفي السياق ذاته، نص القرار رقم 507 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهم: محمد رمضان محمد عثمان، مصطفى رجب عرفة قناوي، حسين طلعت مرسي محمد صالح، هيثم عبد الحميد حامد زيدان، إسلام عادل عبد الرحيم محمد، محمد جمال محب عمارة، الطفل تيم عماد محمد دادة، أروى عبد الكريم عمر يوسف الشهاوي، آلاء حسين السيد عبد العاطي محمد، هالة طه عبد الجيد راغب، محمد حمدي فؤاد غازي محمد.

قائمة المجنسين بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

وتضمنت الأسماء أيضًا: يوسف عمرو نبيل الهواري، أحمد خالد فاروق حسن محمد بدر، هاقان كاظم كورناز، أحمد محمود محمد محمود الأعصر، أمير فؤاد عبد المجيد محمد، ساهر هشام وهيب برسوم، أحمد محمد الصلاحي محمد محمد، محمد عبد الباسط عبد الرحيم صحصاح، عبد العزيز طارق عبد العزيز سيد أحمد شاشة، محمد جمال محمد علي عيسى.

وجاء إصدار القرارين بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.

ونصت المادة الأولى من القرارين على الإذن للمواطنين المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرارين في الوقائع المصرية والعمل بهما.

