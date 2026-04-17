"تخصص ذهب".. الداخلية تضبط سيدة لاتهامها بالنصب على تجار وصاغة بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

10:07 م 17/04/2026

المتهمة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط سيدة لها معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة، لاتهامها بالاستيلاء على أموال وبضائع من عدد من أصحاب الشركات ومحلات الصاغة.

إرسال إشعارات تحويل مزورة للاستيلاء على بضائع ومشغولات ذهبية

وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تقوم بطلب شراء بضائع ومشغولات ذهبية، ثم ترسل إشعارات تحويل مزورة منسوبة لأحد تطبيقات الدفع الإلكتروني، تفيد بتحويل قيمة المشتريات على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وبحوزتها مشغولات ذهبية، وبطاقة دفع إلكتروني، وجهاز لاب توب، وهاتف محمول، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب 6 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

