ما بدأ كمشادة عابرة داخل محل بقالة، انتهى بمشهد عنيف وثقته الكاميرات، بعد أن تحول الخلاف إلى اعتداء وتخريب.

فيديو يوثق واقعة المنوفية



تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر عددًا من الأشخاص وهم يقتحمون محل بقالة، يعتدون على صاحبه ويُحدثون تلفيات بالمكان، ما أثار حالة من الجدل.

خلاف بسيط يشعل واقعة المنوفية



بالفحص، تبين أنه في 13 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة تلا بلاغًا من مالك محل بقالة، أفاد بتعرضه للاعتداء من طالب وشقيقه بسبب خلاف على شراء بعض المنتجات.

سب وضرب وتخريب وراء واقعة المنوفية



تطور الخلاف سريعًا إلى مشاجرة، قام خلالها المتهمان بالتعدي على صاحب المحل بالسب والضرب، إلى جانب إحداث تلفيات داخل المحل. ,تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتبين إصابة أحدهما بكدمات وسحجات متفرقة.

اعترافات متبادلة لطرفي واقعة المنوفية



بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، فيما اتهم أحدهما صاحب المحل بالتسبب في إصابته، ليتم ضبطه أيضًا ,تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الأطراف، في واقعة تؤكد كيف يمكن لخلاف بسيط أن يتحول إلى أزمة كبيرة.

