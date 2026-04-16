إعلان

خلاف على شراء منتجات يتحول إلى معركة داخل محل في المنوفية

كتب : مصراوي

10:43 م 16/04/2026

فيديو مشاجرة المنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ما بدأ كمشادة عابرة داخل محل بقالة، انتهى بمشهد عنيف وثقته الكاميرات، بعد أن تحول الخلاف إلى اعتداء وتخريب.

فيديو يوثق واقعة المنوفية


تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر عددًا من الأشخاص وهم يقتحمون محل بقالة، يعتدون على صاحبه ويُحدثون تلفيات بالمكان، ما أثار حالة من الجدل.

خلاف بسيط يشعل واقعة المنوفية


بالفحص، تبين أنه في 13 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة تلا بلاغًا من مالك محل بقالة، أفاد بتعرضه للاعتداء من طالب وشقيقه بسبب خلاف على شراء بعض المنتجات.

سب وضرب وتخريب وراء واقعة المنوفية


تطور الخلاف سريعًا إلى مشاجرة، قام خلالها المتهمان بالتعدي على صاحب المحل بالسب والضرب، إلى جانب إحداث تلفيات داخل المحل. ,تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتبين إصابة أحدهما بكدمات وسحجات متفرقة.

اعترافات متبادلة لطرفي واقعة المنوفية


بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، فيما اتهم أحدهما صاحب المحل بالتسبب في إصابته، ليتم ضبطه أيضًا ,تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الأطراف، في واقعة تؤكد كيف يمكن لخلاف بسيط أن يتحول إلى أزمة كبيرة.

المنوفية فيديو الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة اعتزال المطربة فيروز الغناء.. نقيب الموسيقيين في لبنان يوضح
ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
مصرع 9 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
"يتساهل مع الجريمة".. ترامب ينتقد بابا الفاتيكان من جديد
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

