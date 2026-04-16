رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام بعض الأطفال بالتعدي على المواطنين بالسب داخل القطارات ورشقهم بزجاجات المياه بمحافظة أسيوط، وبالفحص والتحري تبينت حقيقة الواقعة وتفاصيل ضبط المتورطين.

ضبط 3 طلاب بأسيوط بعد رشق ركاب قطار بزجاجات بلاستيكية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجاري، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بمحطة سكك حديد أسيوط من ضبط (3 طلاب – مقيمين بمحافظة أسيوط) حال تواجدهم على رصيف المحطة، لقيامهم بإلقاء زجاجات بلاستيكية فارغة عبر إحدى نوافذ القطارات أثناء توقفه بالمحطة بقصد "اللهو"، دون وقوع إصابات أو التأثير على حركة سير القطارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، واستدعاء أهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم لضمان عدم تكرار الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.