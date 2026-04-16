فيديو "رشق القطارات بأسيوط".. الداخلية تضبط 3 طلاب والسبب "هزار تقيل"

كتب : علاء عمران

03:07 م 16/04/2026

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام بعض الأطفال بالتعدي على المواطنين بالسب داخل القطارات ورشقهم بزجاجات المياه بمحافظة أسيوط، وبالفحص والتحري تبينت حقيقة الواقعة وتفاصيل ضبط المتورطين.

ضبط 3 طلاب بأسيوط بعد رشق ركاب قطار بزجاجات بلاستيكية
بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجاري، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بمحطة سكك حديد أسيوط من ضبط (3 طلاب – مقيمين بمحافظة أسيوط) حال تواجدهم على رصيف المحطة، لقيامهم بإلقاء زجاجات بلاستيكية فارغة عبر إحدى نوافذ القطارات أثناء توقفه بالمحطة بقصد "اللهو"، دون وقوع إصابات أو التأثير على حركة سير القطارات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، واستدعاء أهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم لضمان عدم تكرار الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

باريس أحدثها.. شائعة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز تضعها في
زووم

باريس أحدثها.. شائعة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز تضعها في
هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
أخبار

هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
"جابوها من مدينة بدر".. كيف توصلت الأجهزة الأمنية لخاطفة رضيعة مستشفى الحسين
حوادث وقضايا

"جابوها من مدينة بدر".. كيف توصلت الأجهزة الأمنية لخاطفة رضيعة مستشفى الحسين
قطع الكهرباء في عدد من المناطق بالمنوفية 3 ساعات
أخبار المحافظات

قطع الكهرباء في عدد من المناطق بالمنوفية 3 ساعات

تفوق البيض في البروتين.. 5 أطعمة تدعم بناء العضلات
نصائح طبية

تفوق البيض في البروتين.. 5 أطعمة تدعم بناء العضلات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين