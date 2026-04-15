النيابة العامة تفتتح عددًا من غرف التحقيق الصديقة للطفل بمقار النيابات

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بالتحفظ على المصور المتهم في واقعة تعرض طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لهجوم شبل أسد داخل داخل السيرك القومي بالعجوزة، ما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي في الوجه والرأس.

هجوم شبل أسد داخل سيرك العجوزة.. النيابة تحقق والتحفظ على مصور الواقعة

وبدأت النيابة العامة الاستماع إلى أقوال شهود العيان الذين أكدوا أن الشبل المخصص للتصوير هاجم الطفلة بشكل مفاجئ، وأمسك بها وظل ممسكًا بها لعدة دقائق، وسط محاولات من والدها وخالها والمتواجدين لإنقاذها، في ظل غياب واضح لمدربي الحيوان والمسؤولين عنه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة حدثت خارج نطاق العروض الرسمية داخل السيرك، حيث كان أحد العمال يحمل الشبل الصغير لالتقاط الصور مع الزوار، وخلال اقتراب الطفلة وقع الهجوم.

وانتقلت النيابة لمعاينة موقع الحادث، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة، مع تشكيل لجنة لفحص إجراءات السلامة داخل السيرك وتحديد أوجه القصور ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت الإهمال.

كما استمعت النيابة لأقوال أسرة الطفلة وإدارة السيرك، بينما أفادت التقارير الطبية بأن الطفلة نُقلت إلى مستشفى العجوزة وهي في حالة إغماء، قبل أن تتلقى العلاج وتستقر حالتها الصحية بعد إجراء الإسعافات اللازمة وخياطة الجرح بعدة غرز، وتواصل جهات التحقيق عملها لكشف تفاصيل الواقعة بالكامل.

شاهدة عيان على حادث سيرك العجوزة: أنياب الأسد غرست في وش الطفلة

كشفت إحدى شاهدات العيان على حادث تعرض طفلة لهجوم داخل السيرك القومي بالعجوزة، أن الطفلة تعرضت للعقر من قبل الأسد أثناء سيرها برفقة والدتها.

وأوضحت الشاهدة، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الطفلة تُدعى "فاتن عبدالله" 3 سنوات، وقد هاجمها الأسد المخصص لالتقاط الصور مع الزوار، ما أسفر عن إصابتها بجروح قطعية بالغة في الوجه والرأس.

وأضافت أن الأسد أمسك بالطفلة وظل ممسكًا بها لنحو 3 دقائق، بينما حاول والدها وخالها والمتواجدين تخليصها من فمه، في ظل غياب تام لمدربي السيرك والمسؤولين عن الحيوان.

واختتمت قائلة: "الأسد مش صغير في حجم كلب كبير، وقد غرست أنيابه في وجه ورأس الطفلة".

