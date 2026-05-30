أعلن الفنان مصطفى أبو سريع، منذ قليل، عن عودته لأم ولديه بعد انفصال دام 5 أشهر وقع بينهما خلال الأشهر الماضية.



ونشر مصطفى أبو سريع، صورته مع زوجته بعد عودتهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. كانت فترة صعبة وكان اختبار شديد.. ربنا يبعد عننا العين والحسد ويا رب يخليكي ليا ويبارك لينا في آدم ونوح وسامحيني بحبك ومليش غيرك".

وكان أبو سريع، أعلن في 17 ديسمبر الماضي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، انفصاله عن زوجته.

وكتب مصطفى أبو سريع: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أم أولادي آدم ونوح بالثلاثة، وأشهد اللّٰه أنني لم أرى منها سوءا وكانت حق الأم المثالية لأولادي، ولم أشهد منها أي تقصير في حقي.. لكن يختار الله طريق آخر لكل واحد منا وستظل علاقة مودة ورحمة وتواصل بيننا من أجل أجمل شيء لدينا، وهم أولادنا آدم ونوح".

وأضاف: "أتمنى من الله تعالى أن تدعو لي ولنا و لأولادنا قدر الله وما ،شاء فعل وما كان عند الله سيكون، اللهم اجعل آدم ونوح من أوليائك الصالحين".

يذكر أن، مصطفى أبو سريع شارك في دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، جوري بكر.

