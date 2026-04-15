تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة بلبيس، تخصص في إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة لإنتاج زيوت مغشوشة ومجهولة المصدر.

الداخلية تكشف كواليس إنتاج زيوت مغشوشة بعلامات تجارية مزورة

وكشفت التحريات أن المصنع يديره شخصان لهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، حيث يقومان بتجميع نفايات بترولية وإعادة تصنيعها وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية لشركات معروفة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مالكه والمدير المسؤول، وعُثر بداخله على 61 طن نفايات بترولية، و26 طن مواد بترولية مدعمة، و22 طن منتج نهائي، بالإضافة إلى خط إنتاج كامل.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين