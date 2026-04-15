ضبط مصنع زيوت مغشوشة بالشرقية.. وتحريز 109 أطنان مواد بترولية

كتب : صابر المحلاوي

04:36 م 15/04/2026

حملة امنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة بلبيس، تخصص في إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة لإنتاج زيوت مغشوشة ومجهولة المصدر.

وكشفت التحريات أن المصنع يديره شخصان لهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، حيث يقومان بتجميع نفايات بترولية وإعادة تصنيعها وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية لشركات معروفة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مالكه والمدير المسؤول، وعُثر بداخله على 61 طن نفايات بترولية، و26 طن مواد بترولية مدعمة، و22 طن منتج نهائي، بالإضافة إلى خط إنتاج كامل.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كارثة في الأقصر.. ضبط 53 ألف عبوة عصير أطفال مصنعة من مواد منتهية الصلاحية
كارثة في الأقصر.. ضبط 53 ألف عبوة عصير أطفال مصنعة من مواد منتهية الصلاحية
تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟
تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟
عيد تحرير سيناء والأضحى.. عدد أيام وموعد الإجازات المقبلة في 2026
عيد تحرير سيناء والأضحى.. عدد أيام وموعد الإجازات المقبلة في 2026
"طلق نار في السينمات".. أحمد العوضي يروج لفيلم "شمشون ودليلة"
"طلق نار في السينمات".. أحمد العوضي يروج لفيلم "شمشون ودليلة"
بعد تحرك الكونجرس رسميًا.. هل يُعزل ترامب من منصبه؟
بعد تحرك الكونجرس رسميًا.. هل يُعزل ترامب من منصبه؟

