تباشر النيابة العامة التحقيق في مخالفات قرار حظر النشر الصادر من النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن عدد من القضايا.

ورصد المركز الإعلامي للنيابة العامة بعض المخالفات لقرار حظر النشر في وقائع القضايا أرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، و3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، و3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر.

النيابة تحقق في مخالفات قرار حظر النشر بعدد من القضايا

وقد أُحيلت تلك المخالفات إلى النيابة المختصة، والتي باشرت التحقيقات فيها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وأكدت النيابة العامة أن قرارات حظر النشر تصدر لضمان حسن سير التحقيقات، والحفاظ على حقوق أطرافها، وصون خصوصية المجني عليهم وذويهم.

النيابة العامة تشدد الرقابة على قرارات حظر النشر

وتهيب النيابة بالجميع الالتزام بأحكام القانون، والامتناع عن نشر أو إعادة نشر أو تداول أي مواد أو معلومات تتعلق بالوقائع المشار إليها، مؤكدة أنها ستتصدى بكل حزم لأي مخالفة لقرار حظر النشر.

