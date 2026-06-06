تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة رجل أعمال وشريك في ملكية مدرسة "هابي لاند" بمنطقة بشتيل، في اتهامه بهتك عرض عدد من التلاميذ داخل المدرسة.

تفاصيل محاكمة شريك مدرسة بشتيل

بدأت تفاصيل القضية عقب تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاءات بتعرض أطفال لوقائع هتك عرض داخل مدرسة خاصة بمنطقة بشتيل، بدائرة قسم أوسيم بالجيزة.

باشرت النيابة العامة التحقيقات فورًا، واستمعت لأقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم، وعدد من الشهود، إلى جانب استجواب مسؤولي المدرسة وفحص كاميرات المراقبة والتحفظ على تسجيلاتها.

كما شملت التحقيقات معاينة موقع الواقعة، والاستماع لأقوال المختصين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، مع اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال ورعايتهم نفسيًا واجتماعيًا.

وكشفت التحقيقات أن مقطع الفيديو المتداول تم تسجيله خلال عام 2024، وأكدت التحريات أن المتهم أحد مالكي المدرسة، ليتم إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة.