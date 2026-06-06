إعلان

اليوم.. محاكمة شريك بمدرسة بشتيل في اتهامه بهتك عرض أطفال

كتب : صابر المحلاوي

07:00 ص 06/06/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة رجل أعمال وشريك في ملكية مدرسة "هابي لاند" بمنطقة بشتيل، في اتهامه بهتك عرض عدد من التلاميذ داخل المدرسة.

تفاصيل محاكمة شريك مدرسة بشتيل

بدأت تفاصيل القضية عقب تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاءات بتعرض أطفال لوقائع هتك عرض داخل مدرسة خاصة بمنطقة بشتيل، بدائرة قسم أوسيم بالجيزة.

باشرت النيابة العامة التحقيقات فورًا، واستمعت لأقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم، وعدد من الشهود، إلى جانب استجواب مسؤولي المدرسة وفحص كاميرات المراقبة والتحفظ على تسجيلاتها.

كما شملت التحقيقات معاينة موقع الواقعة، والاستماع لأقوال المختصين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، مع اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال ورعايتهم نفسيًا واجتماعيًا.

وكشفت التحقيقات أن مقطع الفيديو المتداول تم تسجيله خلال عام 2024، وأكدت التحريات أن المتهم أحد مالكي المدرسة، ليتم إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة محكمة الجنايات مدرسة هابي لاند

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

اليوم .. 119 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا
أخبار المحافظات

اليوم .. 119 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا

اليوم.. 30 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان
أخبار المحافظات

اليوم.. 30 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسوان
اليوم.. محاكمة مدير أعمال فان دام السابق أمام الاقتصادية بتهمة القذف
حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة مدير أعمال فان دام السابق أمام الاقتصادية بتهمة القذف
"ماتقلقوش على أولادكم".. تعليم المنوفية يعلن ضوابط مهمة مع انطلاق امتحانات
أخبار المحافظات

"ماتقلقوش على أولادكم".. تعليم المنوفية يعلن ضوابط مهمة مع انطلاق امتحانات
مراكز أمريكية تحذر من تفشي إيبولا قد يتجاوز 20 ألف إصابة في أفريقيا
شئون عربية و دولية

مراكز أمريكية تحذر من تفشي إيبولا قد يتجاوز 20 ألف إصابة في أفريقيا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
30 ساعة من النيران على متن "جيرالد آر فورد".. طاقم الحاملة يفند الرواية الأمريكية: ظننا أننا سنفقد السفينة
3 أشهر لحسم المصير.. تفاصيل اجتماع "الجيزة" غدًا بشأن سكان عقاري كفر طهرمس