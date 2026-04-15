قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الأربعا، بقبول استئناف المتهم في قضية التحرش بسائحة أجنبية داخل مقابر الإمام الشافعي، على الحكم الصادر بحبسه 10 سنوات، وقضت مجددًا بتخفيف العقوبة إلى الحبس سنتين.

تخفيف الحكم على المتهم بالتحرش بسائحة في مقابر الإمام الشافعي

وكانت محكمة جنايات القاهرة في أول درجة قد عاقبت سائق توك توك بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد اتهامه بالتحرش بسائحة أجنبية داخل محيط مقابر الإمام الشافعي.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله سائق توك توك وهو يتحرش بسائحة أجنبية أثناء استقلالها دراجة نارية في محيط المقابر، وأجبرها على دفع مبلغ مالي.

تفاصيل حكم جديد في قضية تحرش أثارت الجدل بالقاهرة

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المركبة والسائق، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم منشأة ناصر، حيث تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على مركبة التوك توك.

اقرأ أيضا:

