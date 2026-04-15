كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أبرز الملفات المطروحة على طاولة الاجتماع الطارئ الذي يعقده مجلس الإدارة، اليوم الأربعاء، بمقر النادي في الجزيرة، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

اجتماع مجلس إدارة الأهلي

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الاجتماع ينطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويشهد عرضًا من ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بشأن خطة تطوير قطاع كرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن التصور المقترح يتضمن إعادة هيكلة بعض المناصب الحيوية داخل القطاع، من بينها المدير الرياضي، وإدارتا التعاقدات والاستكشاف (الاسكاوتنج)، إلى جانب ملف رئاسة قطاع الناشئين الذي يتولاه حاليًا وليد سليمان.

وأضاف أن الثنائي سيستعرض أيضًا عددًا من الأسماء المرشحة لتولي هذه المناصب، بهدف إطلاع مجلس الإدارة على الرؤية العامة، مؤكدًا أن القرار النهائي في هذا الملف سيظل بيدهما وفقًا للتصور المطروح.

وفي سياق متصل، يناقش المجلس تطورات الأزمة مع اتحاد الكرة، في أعقاب تعثر جلسة الاستماع الأخيرة، حيث يدرس النادي إصدار بيان رسمي للرد على ما وصفه بتجاوزات تعرض لها وفده خلال زيارته لمقر الاتحاد.

كما يتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الخدمية والإنشائية الخاصة بالنادي، ضمن خطة العمل للفترة المقبلة.

أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

وتعود جذور الأزمة إلى شكوى تقدم بها الأهلي ضد الحكم محمود وفا، الذي أدار مواجهة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، متهمًا إياه بإهانة لاعبي الفريق وعدم احتساب ركلة جزاء مستحقة، إلى جانب المطالبة بمراجعة تسجيلات تقنية الفيديو (VAR).

وكان اتحاد الكرة قد اشترط حضور ممثلين فقط من الجهاز الفني أو الإداري لجلسة الاستماع، في حين أوفد الأهلي بعثة برئاسة سيد عبد الحفيظ، قبل أن تغادر مقر الاتحاد بعد منعها من حضور الجلسة، مع توثيق