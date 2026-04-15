أغلقت وزارة الداخلية 836 محلًا مخالفًا على مستوى الجمهورية، لعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء.

الداخلية تُشدد الرقابة على المحال المخالفة لترشيد الطاقة

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن تحرير 836 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بمواعيد الغلق المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

إجراءات صارمة ضد المحال غير الملتزمة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التنمية المحلية استمرار مد مواعيد إغلاق المنشآت التجارية والمقاهي حتى الساعة 11 مساءً حتى 27 أبريل، تزامنًا مع أعياد القيامة، بما يمنح الشارع المصري متنفسًا إضافيًا.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي تفعيلًا للمادة التي تسمح بمد ساعات العمل في العطلات الرسمية ونهايات الأسبوع والأعياد، ضمن خطة الدولة لتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين واستراتيجية ترشيد الطاقة.

