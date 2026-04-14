النيابة تعاين حريق "مصنع الزاوية".. وصور أولية ترصد حجم المأساة

كتب : رمضان يونس

06:00 م 14/04/2026
    حريق مصنع الأحذية بمنطقة الزاوية الحمراء (1)
    حريق مصنع الأحذية بمنطقة الزاوية الحمراء (4)
    حريق مصنع الأحذية بمنطقة الزاوية الحمراء (2)
    حريق مصنع الأحذية بمنطقة الزاوية الحمراء (6)
    حريق مصنع الأحذية بمنطقة الزاوية الحمراء (8)
    حريق مصنع الأحذية بمنطقة الزاوية الحمراء (7)
    حريق مصنع الأحذية بمنطقة الزاوية الحمراء (5)

رصدت عدسة "مصراوي" الصور الأولى من موقع حريق مصنع الأحذية بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، والذي أسفر عن مصرع 7 فتيات اختناقًا جراء تصاعد الأدخنة.

وأظهرت الصور تفحم المصنع بالكامل، وهو مكون من 3 طوابق، نتيجة شدة النيران التي التهمت محتوياته.

النيابة والمعمل الجنائي في موقع الحادث

وانتقل فريق من النيابة العامة، برفقة خبراء المعمل الجنائي، إلى موقع الحريق؛ لمعاينة المصنع، وتحديد أسباب اندلاع النيران، والوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

السيطرة على الحريق ومنع امتداده

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق، ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى العقارات المجاورة، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

متابعة أمنية ميدانية

وكان مدير الأمن قد تفقد موقع الحريق لمتابعة تطورات الموقف ميدانيا، فيما تواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

كما تستمر الأجهزة المعنية في رفع آثار الحريق، مع إجراء الفحوصات الفنية اللازمة لتحديد الأسباب النهائية للحادث، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات، وتستكمل معاينة الموقع.

مصرع 7 أشخاص في حريق مصنع بالزاوية

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل مصنع جلود وأحذية، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، جرى نقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وخزان مياه و8 سيارات إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

