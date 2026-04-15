ضبط 3 طلاب بعد مضايقة فتيات أمام مدرسة بالمنوفية

كتب : علاء عمران

11:23 ص 15/04/2026 تعديل في 11:52 ص

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، أظهر قيام 3 أشخاص بالتجمع أمام إحدى مدارس الفتيات بمحافظة المنوفية، ومضايقتهن باستخدام دراجتين كهربائيتين.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهم 3 طلاب مقيمون بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، كما تم ضبط الدراجتين المستخدمتين في الواقعة، وتبين أنهما غير مرخصتين.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد بمقطع الفيديو، وتم التحفظ على الدراجتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

