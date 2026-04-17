في واقعة مؤلمة هزت شارع السعادة بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة، الجمعة، لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من علو، في حادث أثار حالة من الصدمة بين الأهالي.

موقع حادث بولاق الدكرور

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة سقوط شخص من ارتفاع شاهق بشارع السعادة المتفرع من ترعة عبد العال 2.

معاينة موقع حادث بولاق الدكرور

وبالانتقال والفحص بمعرفة رجال المباحث تبين أن المتوفى سقط من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات حول ملابسات الحادث وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو أن الحادث عرضي.

حالة من الحزن بين أهالي بولاق الدكرور

خيم الحزن على سكان المنطقة، الذين تجمعوا بمحيط الحادث قبيل نقل الجثمان واستكمال الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

