أسدلت محكمة النقض الستار على حكمها في الطعن المقدم من المتهم بقتل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن أدخل أداة ضاغط هواء "كمبروسر" في دبره بالحوامدية، حيث قضت مجددًا بمعاقبته بالسجن 15 سنة.

وكان المحامي سامح قناوي، دفاع المتهم، قد تقدم بمذكرة طعن على حكم الإعدام الصادر بحق موكله، ودفع بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في حكم محكمة أول درجة.

وتابع قناوي في مذكرة الطعن أن المحكمة اعتمدت في حكمها على أقوال مأمور الضبط القضائي فقط، والذي شهد بثبوت الواقعة في حق المتهم، بأن وضع خرطوم الهواء في دبر المجني عليه مرتين، مما أدى إلى وفاته، واعتمدت على توافر جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف قناوي أن المحكمة أغفلت أقوال شهود الإثبات، بأن الواقعة كانت على سبيل الهزار دون قصد، وهو ما اعتادوا عليه في بعض الأحيان فيما بينهم بعد انتهاء دوام العمل وأثناءه، وذلك لصغر أعمارهم وقلة مستواهم العلمي والأدبي.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم "إسلام م" قتل المجني عليه "ز. ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة، مستغلًا إصابته بآفة عقلية.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم ظفر بالمجني عليه، مولجًا في دبره أداة ضاغط هواء "كمبروسر"، مبصرًا ما طرأ على جسده من تغيرات فسيولوجية، ثم أزاله لبرهة وعاود عليه بذات الفعل لإتمام جريمته، موقنًا بما سيؤدي إليه ذلك من نتيجة، فأحدث إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.

