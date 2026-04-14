إعلان

حكم النقض في طعن متهم بقتل طفل بالحوامدية: تخفيف الإعدام إلى السجن 15 سنة

كتب : أحمد عادل

02:59 م 14/04/2026

تخفيف حكم - ارشيفيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسدلت محكمة النقض الستار على حكمها في الطعن المقدم من المتهم بقتل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن أدخل أداة ضاغط هواء "كمبروسر" في دبره بالحوامدية، حيث قضت مجددًا بمعاقبته بالسجن 15 سنة.

وكان المحامي سامح قناوي، دفاع المتهم، قد تقدم بمذكرة طعن على حكم الإعدام الصادر بحق موكله، ودفع بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في حكم محكمة أول درجة.

وتابع قناوي في مذكرة الطعن أن المحكمة اعتمدت في حكمها على أقوال مأمور الضبط القضائي فقط، والذي شهد بثبوت الواقعة في حق المتهم، بأن وضع خرطوم الهواء في دبر المجني عليه مرتين، مما أدى إلى وفاته، واعتمدت على توافر جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف قناوي أن المحكمة أغفلت أقوال شهود الإثبات، بأن الواقعة كانت على سبيل الهزار دون قصد، وهو ما اعتادوا عليه في بعض الأحيان فيما بينهم بعد انتهاء دوام العمل وأثناءه، وذلك لصغر أعمارهم وقلة مستواهم العلمي والأدبي.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم "إسلام م" قتل المجني عليه "ز. ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة، مستغلًا إصابته بآفة عقلية.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم ظفر بالمجني عليه، مولجًا في دبره أداة ضاغط هواء "كمبروسر"، مبصرًا ما طرأ على جسده من تغيرات فسيولوجية، ثم أزاله لبرهة وعاود عليه بذات الفعل لإتمام جريمته، موقنًا بما سيؤدي إليه ذلك من نتيجة، فأحدث إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.
اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة النقض جريمة قتل طفل من ذوي الهمم كمبروسر حكم قضائي،النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد رفضها الدخول في الحرب.. ترامب يشن هجوماً على رئيسة وزراء إيطاليا
شئون عربية و دولية

200 ألف جنيه.. محافظ القاهرة يكشف تفاصيل استبدال سيارات “كيوت” بالتوك توك
أخبار مصر

صديق الإنسان في البلوهول.. تفاصيل ظهور دولفين ضخم في دهب
أخبار المحافظات

رفضت الزواج منه فاعتدى عليها.. كشف ملابسات فيديو تحرش بفتاة في الجيزة
حوادث وقضايا

صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
أخبار البنوك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"