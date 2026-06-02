إعلان

تباطؤ نمو السيولة المحلية خلال شهر أبريل.. خبير مصرفي يوضح

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

04:46 م 02/06/2026

البنك المركزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع إجمالي السيولة المحلية المعروفة باسم (M2) بشكل طفيف بنحو 0.5% خلال شهر أبريل على أساس شهري إلى نحو 15.1 تريليون جنيه، وفي بيانات البنك المركزي المصري.

يُعرف المركزي السيولة المحلية M2 هي التي تتكون من المعروض النقدي (M1) المتداول خارج الجهاز المصرفي أي لدى الجمهور، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية مطروحاً منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراه.

امتصاص السيولة ينجح في كبح التضخم

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن وتيرة الزيادة الشهرية التي لم تتجاوز 0.5% تعكس –حسب وصفه، حالة من الانضباط النقدي وعدم وجود توسع مفرط في السيولة قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة.

وأوضح خلال حديثه مع "مصراوي" أن تباطؤ نمو السيولة على أساس شهري ساهم في استمرار مسار تراجع التضخم إلى نحو 14.9%.

وأشار إلى أن معدلات نمو المعروض النقدي أصبحت أكثر اتساقًا مع مستويات الطلب الفعلي على السلع والخدمات داخل الاقتصاد.

كانت بيانات التضخم خالفت توقعات المحللين الاقتصاديين وتراجعت إلى 14.9% خلال أبريل من 15.2% في مارس الماضي رغم زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء.

وذكر الخبير المصرفي أن بيانات أبريل حملت مؤشرات إيجابية بشأن أوضاع السيولة المصرفية.

وأشار إلى ارتفاع المعروض النقدي (M1) إلى نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 4.2 تريليون جنيه في مارس، مع زيادة محدودة في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في حركة السيولة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي السيولة المحلية الأصول الأجنبية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

وفاة سهام جلال.. أعراض ومضاعفات انسداد الأوعية الدموية وطرق الوقاية
نصائح طبية

وفاة سهام جلال.. أعراض ومضاعفات انسداد الأوعية الدموية وطرق الوقاية
مفاوضات لبنان وإسرائيل.. وصول الوفود المشاركة إلى مقر الخارجية الأمريكية
شئون عربية و دولية

مفاوضات لبنان وإسرائيل.. وصول الوفود المشاركة إلى مقر الخارجية الأمريكية
قرار عاجل بشأن دعوى حبس أحمد عز لعدم دفع 570 ألف أجر خادمة
حوادث وقضايا

قرار عاجل بشأن دعوى حبس أحمد عز لعدم دفع 570 ألف أجر خادمة

اكتشافات جديدة وترميم رقمي.. تفاصيل فك وإعادة تركيب معبد الرامسيوم بالأقصر
أخبار المحافظات

اكتشافات جديدة وترميم رقمي.. تفاصيل فك وإعادة تركيب معبد الرامسيوم بالأقصر
سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
أخبار البنوك

سعر الدولار يتراجع في 9 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: ضريبة القيمة المضافة على غاز المنازل تتحملها الشركات لا المواطنون
شعبة الذهب توضح تفاصيل الزيادة الجديدة على المصنعيات
الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة