بسبب انتظار سيارة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل مطعم في حلوان

كتب : علاء عمران

04:45 م 02/06/2026

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل أحد المطاعم بمنطقة حلوان في القاهرة.

خلاف على انتظار سيارة

وبالفحص، تبين أنه في الأول من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول ضم مدير مطعم و4 عاملين بالمطعم، وطرف ثانٍ ضم 3 أشخاص، وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات حول انتظار سيارة تابعة للطرف الثاني أمام المطعم محل عمل الطرف الأول.

أسلحة بيضاء وتراشق بالحجارة

وتطور الخلاف إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما باستخدام أسلحة بيضاء، إلى جانب التراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة. وأسفرت الواقعة عن إصابة أحد أفراد الطرف الثاني بجرح قطعي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلفيات وضبط المتهمين

كما تسببت المشاجرة في إحداث تلفيات بمحتويات المطعم والباب الزجاجي الخاص به، إلى جانب إتلاف سيارتين مملوكتين للطرف الأول.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبإرشادهم جرى ضبط الأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب المشاجرة بسبب الخلافات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حلوان مشاجرة أسلحة بيضاء وزارة الداخلية

