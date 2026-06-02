شهدت محطات إنتاج الكهرباء، خلال الأيام الماضية، ارتفاعًا في معدلات استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت، بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في الأحمال الكهربائية، الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ"مصراوي"، أن زيادة الأحمال خلال فترات الذروة، أدت إلى رفع معدلات تشغيل وحدات التوليد المختلفة، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، وتأمين التغذية الكهربائية بكل القطاعات، الأمر الذي انعكس على حجم الوقود المستخدم داخل المحطات.

متوسط استهلاك محطات الكهرباء من الغاز يوميًا



وكشف المصدر عن أن متوسط استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي يوميًا، يبلغ نحو 165 مليون متر مكعب يوميًا، مقابل معدلات تراوحت بين 145 و150 مليون متر مكعب خلال الفترات السابقة، في الوقت الذي ارتفعت فيه كميات المازوت المستهلكة أيضًا إلى نحو 14 ألف طن يوميًا.

وأضاف أن الأحمال الكهربائية تخطت 35 ألف ميجاوات، في بعض الفترات، مع توقعات باستمرار الزيادة التدريجية خلال شهور الصيف، الأمر الذي يستلزم توفير كميات إضافية من الوقود، لضمان استقرار التغذية الكهربائية

وأكد المصدر ذاته وجود تنسيق مستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الاحتياجات اللازمة من الغاز الطبيعي والمازوت لمحطات الكهرباء، بما يضمن استمرار تشغيل الوحدات بكفاءة عالية، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف.

وأوضح أن الشبكة القومية للكهرباء تعمل بصورة مستقرة وآمنة، وأن جميع شركات الإنتاج والنقل والتوزيع رفعت درجات الاستعداد للحالة القصوى، بغرض التعامل مع ارتفاع الأحمال ومتابعة الأداء الفني للمحطات والشبكات على مدار الساعة.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل لحظي مؤشرات الأحمال والاستهلاك مع اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وعدم تأثر المواطنين بزيادة الطلب على الطاقة نتيجة الارتفاع المستمر في درجات الحرارة.