إعلان

فيديو وثق الواقعة.. خلاف يتحول لاعتداء على سائق نقل ذكي في القاهرة

كتب : مصراوي

09:21 م 13/04/2026

المتهمون بالاعتداء على سائق نقل ذكي بالقاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رحلة عادية بدأت بطلب توصيل وانتهت بمشهد اعتداء موثق على مواقع التواصل إذ تعرض سائق بإحدى شركات النقل الذكي للاعتداء، بعدما رفض تغيير مسار الرحلة حفاظًا على سيارته.

بداية واقعة ضرب سائق نقل ذكي

تفاصيل الحادث بدأت عندما كان السائق يؤدي عمله بشكل طبيعي، حيث قام بتوصيل إحدى السيدات إلى محل سكنها وقبيل انتهاء الرحلة، طلبت منه الدخول إلى أحد الشوارع الجانبية لكن السائق رفض الطلب مُبررًا ذلك بوجود أعمال إصلاحات بالطريق، قد تُعرض السيارة للتلف.

لحظة التصعيد بين سائق نقل ذكي وسيدة

الرفض لم يمر بهدوء، سرعان ما نشبت مشادة كلامية بين السائق والسيدة، تصاعدت حدتها في وقت قصير لدى استعانة السيدة بزوجها، الذي حضر برفقة صديقه إلى موقع المشادة.

الاعتداء على سائق نقل ذكي

بمجرد وصولهما، تحولت المشادة إلى اعتداء مباشر اعتدى الزوج وصديقه على السائق بالسب والضرب، في مشهد أثار استياء من شاهده، خاصة بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة.

ورغم حدة الموقف، لم يسفر الاعتداء عن وقوع إصابات. مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك لفحصه، رغم عدم تقديم بلاغ رسمي في البداية.

فيديو ضرب سائق نقل ذكي

بالفحص، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية السائق المجني عليه، وتبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية. وبسؤاله، أكد تفاصيل الواقعة، موضحًا أن رفضه كان بدافع الحفاظ على سلامة السيارة، وليس تعنتًا أو تقصيرًا في أداء عمله وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيدة وزوجها وصديقه وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن الخلاف بدأ بسبب رفض السائق تغيير مسار الرحلة، قبل أن يتطور إلى اعتداء.

القاهرة ضرب سائق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

