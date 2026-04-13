نجوم الفن يستمتعون بـ شم النسيم ويهنئون الأقباط بمناسبة عيد القيامة

كتب : مروان الطيب

09:58 م 13/04/2026
    باسكال مشعلاني
    بشرى
    دياب
    ريهام أيمن تستمتع بإجازة شم النسيم
    نسرين طافش
    ساندي
    وئام مجدي
    هاني رمزي

احتفل عدد كبير من نجوم الفن بأعياد شم النسيم والربيع التي توافق اليوم الاثنين 13 أبريل، وشاركوا احتفالاتهم مع جمهورهم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر العديد منهم وهم يستمتعون بإجازة شم النسيم وسط أجواء ربيعية، ومنهم من قام بتهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم الفن يحتفلون بشم النسيم:

باسكال مشعلاني
حرصت الفنانة باسكال مشعلاني على تهنئة جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد القيامة.
ونشرت صورة لها وهي تحمل الورود وكتبت: "رغم كل الأيام البشعة يلي عم نعيشها والحروب، دايما فيه لمحة أمل ان بكرا أحلى يا رب بهل الأعياد المجيدة، الأيام الجاية تكون أفضل يا رب".
بشرى
احتفلت الفنانة بشرى بـ شم النسيم، ونشرت صورة لها عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تحمل عدد من البيض الملون، كتبت عليها: "كل عيد ربيع وأنتم طيبين".
دياب
نشر الفنان دياب مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "بلعب بالفسيخ لعب، كل شم نسيم وأنتم طيبين".
ريهام أيمن
كشفت الفنانة ريهام أيمن عن استمتاعها بإجازة شم النسيم، ونشرت صورا جديدة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.
نشرت ريهام أيمن الصور عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية وهي تستمتع بالأجواء الربيعية في عرض البحر، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
وعلقت ريهام أيمن على الصور: "شمس وبحر والقليل من سحر شم النسيم، شم نسيم سعيد للجميع".
ساندي
احتفلت الفنانة ساندي بشم النسيم، ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها على إنستجرام، ظهرت خلاله وهي ترقص مع شقيقتها إيناس وعدد من الأصدقاء على أغنية "الدنيا ربيع".
نسرين طافش
خضعت الفنانة نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على إانستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية وهي تستمتع بشم النسيم.
هاني رمزي
شارك الفنان هاني رمزي في احتفالات شم النسيم، ونشر صورا عبر حسابه على إنستجرام، ظهر خلالها وسط عدد من البيض الملون.
وئام مجدي
شاركت الفنانة وئام مجدي في احتفالات شم النسيم، ونشرت صورا عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية وهي تستمتع بالأجواء الربيعية.

"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور
حصيلة مأساوية في شم النسيم.. 9 ضحايا بينهم أطفال وطلاب بالمحافظات (صور)
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
اتحاد الكرة يتواصل مع 6 اتحادات لتعيين حكام مباراتي الأهلي أمام بيراميدز
إنجاز علمي جديد يضع مصر على خريطة الأبحاث الجينية العالمية.. ما القصة؟
